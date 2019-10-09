Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

"Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

"Факт принятия этого закона повлечет серьезные последствия для отрасли. Это отсутствие переходного периода и механизмов имплементации. В ближайшее время это подвергнет наш бизнес рискам. Мы будем вынуждены рассмотреть вопрос производства нашей продукции на других фабриках, поскольку мы даже не до конца понимаем, как выполнять этот закон (№1049 - ИФ)", – сказал генеральный директор группы "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Уэлфорд в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он пояснил, что принятый во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Генеральный директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак, данные законодательные инициативы могут повлечь за собой увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%. При этом он добавил, что за последние три года объем "теневого" табачного рынка вырос приблизительно в семь раз и это ежегодно стоило госбюджету 5 млрд грн.

В то же время Чернак спрогнозировал сокращение объемов производства сигарет на 25%.

"Падение на 25%, по нашим подсчетам, будет стоить госбюджету около 7 млрд грн. Поэтому мы призываем Верховную Раду пересмотреть законопроект №1049 и изъять из него поправку, которая устанавливает регулирование торговой наценки. Мы обращаемся с просьбой, чтобы в Украине заработал прозрачный законотворческий процесс наряду с открытым диалогом с крупнейшими инвесторами. А такие значительные изменения в налогообложения вынуждают нас пересмотреть наш бизнес в Украине", – сказал он.

Генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Михалис Александракис добавил, что предложенная наценка не характерна для стран с рыночной экономикой, не согласуется с обязательствами Украины в рамках ВТО и противоречит действующему законодательству Украины.

Кроме того, по словам Александракиса, вопрос о регулировании инновационных продуктов в табачной отрасли (норма содержится в законопроектах №1210 и №1210-1) необходимо выделить в отдельную инициативу, которая будет обсуждаться с учетом мнения общественности и экспертов.

В то же время генеральный директор "JTI Украина" Пол Холловей предлагает предусмотреть 10%-й годовой рост ставок акцизного налога на табачные изделия на замену действующему 20% росту. По его мнению, такая инициатива позволит снизить темпы падения легального рынка и, по прогнозам индустрии, обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме 3 млрд грн ежегодно.

"Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" совместно производят более 90% сигарет в Украине.

Как сообщалось, Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.

Ранее крупнейшие игроки на украинском табачном рынке указали, что принятие законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" от 30 августа предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза с 1 января 2020 года, что приведет к росту цен в 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет. Законопроект также повышает в четыре раза ставки налогообложения на табакосодержащие изделия для нагрева, меняя при этом и подход к налогообложению данной категории табачных изделий.