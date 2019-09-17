Бизнесмен Ярославский заявляет о вмешательстве депутатов в спор о возмещении $100 млн долга группы АИС

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский обратился к президенту, Верховной Раде Украины и правоохранителям с официальным письмом, касающимся вмешательства народных депутатов в спор о возмещении долгов группы АИС на общую сумму около $100 млн перед DCH как кредитором-правопреемником УкрСиббанка.

"Очень странно читать письма за подписью депутатов Верховной Рады, которые пытаются подменить собой суд и занимаются адвокацией недобросовестных должников. Практика использования статуса депутата Верховной Рады Украины в личных целях и для давления на правоохранительные органы должна остаться в прошлом", – отметил Ярославский в документе.

Бизнесмен считает, что некоторые народные депутаты нового созыва пытаются воспользоваться своим статусом для оказания давления на DCH как кредитора в интересах бенефициаров группы компании АИС – экс-депутатов Рады Дмитрия Святаша и Василия Полякова.

Ярославский напомнил, что в рамках уголовного производства по делу возмещения долгов АИС Полякову предъявлено подозрение в мошенничестве, обоим бенефициарам группы ограничена свобода передвижения, а некоторые должностные лица АИС находятся под круглосуточным домашним арестом.

Ранее в СМИ было опубликовано письмо за подписью более 20 народных депутатов новому генеральному прокурору Руслану Рябошапке, в котором они по инициативе коллектива АИС просят проверить возможную причастность первого заместителя прокурора Киева Павла Кононенко и других правоохранителей к якобы рейдерскому захвату группы компаний АИС.