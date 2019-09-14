Экономика

18:08 14.09.2019

Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

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Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

SPAC (special purpose acquisition company) Trident Acquisitions Corp., признанная межведомственной комиссией при Минэнергоугля победителем конкурса на разработку углеводородного шельфового участка "Дельфин" на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), 16 сентября определится, обжаловать ли отмену новым правительством этого конкурса.

"Я до понедельника (16 сентября – ИФ) не отвечу на этот вопрос. В понедельник я скажу", - сказал CEO и один из акционеров Trident Acquisitions Илья Пономарев агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-го Форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Выступая на энергетической панели форума, он заявил, что считает такое решение правительства ошибкой, которое означает задержку в изучении этого участка и привлечении от $500 млн до $2 млрд инвестиций.

Пономарев указал, что считает этот шельфовый проект более перспективным, чем предлагавшиеся недавно на конкурсах Госгеонедр он-шорные лицензии с перспективными ресурсами, а не подтвержденными запасами.

В то же время он сообщил, что Trident Acquisitions готова работать в Украине с компаниями в проектах партнерства по расширению их существующего бизнеса по добыче углеводородов.

Пономарев уточнил, что таким проектам должна предшествовать крупная сделка, которая распакует SPAC. "Нам нужно все равно распаковать SPAC, для этого должна быть одна большая сделка. (Тогда) SPAC распаковывается, после этого мы можем эти деньги направлять еще на что-то другое", - пояснил он.

Как сообщалось, новое правительство на заседании 11 сентября признало нереализованным постановление предыдущего правительства от 6 марта этого года о запуске конкурса на участок "Дельфин" на условиях СРП.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Предыдущий премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля сообщил о намерении предложить Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку участка "Дельфин". Его инициативу поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Пономарев в ответ заявил, что Trident Acquisitions в случае объявления правительством нового конкура оспорит это решение в суде. Однако первым в Окружной административный суд Киева обратилась компания Frontera, которая 7 августа подала иск к Минэнергоугля, а также Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашения о разделе продукции (СРП), в котором потребовала отменить результаты конкурса.

Теги: #trident_acquisitions_corp #суд #кабмин
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