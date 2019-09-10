Экономика

17:25 10.09.2019

ДТЭК заинтересован в работе с израильскими стартапами

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ДТЭК заинтересован в работе с израильскими стартапами

 Innovation DTEK (дирекция по инновациям холдинга ДТЭК) в 2020 году планирует начать работу с израильскими стартапами, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Мы очень заинтересованы в Израиле. И там есть партнер, которому мы доверяем. Сейчас мы находимся с ними на стадии переговоров и в следующем году планируем начать делать скаутинг по Израилю", - заявил он.

По словам Вольпе, израильский рынок стартапов интересен и очень активен – "не зря Израиль называют нацией стартапов".

Как сообщалось, ДТЭК завершил проект с Radar Tech и в 2019-2020 годах сфокусируется на работе с европейским рынком стартапов

Ранее энергохолдинг ДТЭК заявил о начале трансформации своего корпоративного университета в "инновационную образовательную бизнес-платформу" Academy DTEK и 21 февраля презентовал учебную площадку на территории UNIT.City, где она заняла два этажа нового шестиэтажного кампуса, общая арендная площадь которого составляет 12 тыс. кв. м.

В ДТЭК агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что за все время существования Academy DTEK инвестиции холдинга в нее составили 338,7 млн грн, что позволило обучить 219 тыс. человек, разработать 2019 авторских учебных программ и 45 утвержденных МОН образовательных стандартов.

В команде Academy DTEK больше 30 человек, а общее количество института внутренних тренеров превышает 260 человек.

Теги: #dtek #стартап #дтэк #израиль
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