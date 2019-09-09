Цены на "первичку" в Киеве к концу 2019г могут выйти на докризисный уровень – эксперт

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева к концу 2019 года может вырасти на 9% по сравнению с прошлым годом – до $1,35 тыс., достигнув, таким образом, докризисного уровня 2014 года.

"С осени, в случае политической стабилизации, ожидается повышение объемов продаж, а к концу года – повышение цен до уровня докризисного 2014 года", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" аналитик девелоперской компании полного цикла City One Development Елена Ширина.

По данным City One Development, росту цен на рынке в первом полугодии 2019 года способствовала стабилизация и укрепление курса гривни.

Так, средняя цена на рынке в первом полугодии составила $1,296 тыс./кв. м. Во втором квартале 2019 года гривня укрепилась на 4%, пропорционально выросла и средняя цена на первичную недвижимость на 4%. В целом, в первом полугодии 2019 года гривня укрепилась на 6,2%, а средняя цена на первичную недвижимость выросла на 7,6%, отметила эксперт.

"На рынке первичной жилой недвижимости всегда наблюдается тесная взаимосвязь между курсом доллара и динамикой средних цен за квадратный метр. По отдельно взятым комплексам цены меняются в зависимости от их ликвидности, по мере продвижения строительства", - пояснили в City One Development.

Как подсчитали в компании, в течение второго квартала 2019 года стартовали продажи в девяти новых ЖК c общим заявленным количеством квартир – около 3,5 тыс. При этом на класс "бизнес" пришлось шесть из них, "комфорт" – два, "эконом" – один.

В разрезе районов столицы количество объектов: Печерский – четыре, Дарницкий – два, Шевченковский, Голосеевский и Подольский – по одному.

"В целом, несмотря на выборы и политическую нестабильность, в первом полугодии 2019 года рынок первичной жилой недвижимости пополнился 25 новыми ЖК (с учетом выхода на рынок 16 новых ЖК в І кв.-2019). Из них семь – в Печерском районе, представленные в классе "бизнес", - подытожили в City One Development.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников и портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК "Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.