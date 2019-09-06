Французкая авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

Французкая авиакомпания Aigle Azur, осуществляющая рейсы по маршруту Париж-Киев-Париж, заявила о финансовых трудностях и отменила все рейсы с 6 сентября 2019 года.

"Aigle Azur, испытывая большие экономические трудности, к сожалению, обязана отменить все рейсы с субботы, включая 7 сентября…Финансовое положение компании и связанные с этим эксплуатационные трудности не позволяют обеспечить полеты после вечера 6 сентября", - говорится в официальном заявлении на сайте авиакомпании.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время авиакомпания не сможет оперативно возместить стоимость неиспользованных билетов.

Согласно информации на сайте международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), рейс Киев-Париж авиакомпании Aigle Azur, ранее запланированный на 04:20 утра 6 сентября, был отменен.

Как сообщалось, Aigle Azur 18 апреля 2019 года открыла прямой рейс между аэропортами Париж-"Орли" и Киев-"Борисполь".

Ранее, в марте 2019 года, президент и генеральный директор Aigle Azur Франц Ивлен на пресс-конференции в Киеве заявлял, что в планах компании обслуживать 9-10% пассажиропотока между Киевом и Парижем, что составляет около 16 тыс. пассажиров.

Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Aigle Azur основана в 1946 году, осуществляет около 300 рейсов в неделю по 15 направлениям из пяти городов Франции.

Флот компании состоит из одного самолета Airbus A319, девяти Airbus A320 и двух Airbus A330-200s.