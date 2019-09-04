Экономика

09:38 04.09.2019

ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

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ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

Котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, подскочили на 4,6% на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет, и достигли нового исторического максимума – 92,43% номинала, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

Президент Владимир Зеленский и новый премьер Алексей Гончарук детально рассказали о своих первых шагах в понедельник, 2 сентября, включающих запуск в 2020 году земельной реформы и большой приватизации и нацеленных на ускорение роста ВВП до 5% в 2020 году и по 7% в последующие годы. Однако в этот день в США был выходным, поэтому основной рост пришелся на вторник, пояснили собеседники агентства.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на $3,24 млрд, суммарно около $9 млрд.

"Если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к иностранным инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты, и предлагать обмен на другие ценные бумаги (например, на еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длительным сроком погашения)", – написал Паращий на своей странице в Facebook, отметив в то же время, что текущие котировки этих бумаг пока свидетельствуют, что инвесторы не верят, что будут достигнуты такие высокие темпы роста.

Во время своего утверждения в парламенте 29 августа Гончаруку уже задавали вопрос о возможности такой реструктуризации.

"Со всеми, с кем можно говорить о реструктуризации, нужно говорить. Но позитивный результат такого разговора возможен, если тебе будут верить. Поэтому построение доверия к стране является приоритетной первоочередной задачей", – сказал тогда еще будущий премьер. После назначения он повторил, что знаком с существующей утвержденной стратегией долговой политики, с которой работало прошлое правительство.

"В ней есть определенные недостатки. У нас есть идеи, как это усовершенствовать", – заявил Гончарук.

Помимо ВВП-варрантов 3 сентября также вновь существенно выросли и котировки украинских еврооблигаций, в частности, по бумагам с погашением в 2026-2032 годах рост составил от 1% до 1,3%, с погашением в 2022-2025 годах – от 0,35% до 0,75%.

В результате доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032 году опустилась ниже 7% – до 6,84% годовых, а бумаг с погашением в 2024 году – ниже 6%, до 5,85% годовых.

Теги: #варранты #ввп
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