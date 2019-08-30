Белнефтехим: РФ компенсировала Беларуси часть потерь от поставок "грязной" нефти

Часть потерь из-за ситуации с некачественной российской нефтью Россия Беларуси компенсировала, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым, считают в концерне "Белнефтехим".

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси - стоимость 1,2 млн тонн загрязненной нефти - компенсированы (за счет замены грязной нефти на чистую - ИФ). Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", - сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, которого цитирует агентство "БелТА".

Между тем, по его словам, "остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти". "Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", - отметил глава "Белнефтехима".

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть" (MOEX: TRNF).

Оператор "Гомельтранснефть Дружба" ("южная" ветка магистрального нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии) 11 июля завершил вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ. "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор северной ветки нефтепровода "Дружба") завершил аналогичные работы 23 июля. Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.

Ранее сообщалось, что Мозырский НПЗ заявлял об ущербе в размере около $30 млн в связи с необходимостью ремонта оборудования, пришедшего в негодность из-за переработки нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Между тем, "Транснефть" в своем отчете за второй квартал заявила, что заявленные подтвержденные документально претензии или требования из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" в соответствии с договорами с грузоотправителями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год пока отсутствуют.