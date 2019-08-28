Экономика

19:26 28.08.2019

IIF улучшил прогноз роста ВВП Украины до около 3,5% в 2019 г.

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IIF улучшил прогноз роста ВВП Украины до около 3,5% в 2019 г.

Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) на фоне резкого роста реального ВВП во втором квартале 2019 года до 4,6% улучшил свой прогноз роста ВВП в целом за 2019 год до около 3,5% по сравнению с ранее прогнозируемыми 2,8%.

"Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2019 года составит около 3,5%, достаточный для начала выплат по ВВП-варрантам, которые были выпущены для реструктуризации долга в 2015 году",-- отметили аналитики IIF в отчете.

По их мнению, даже при условии отсутствия роста ВВП во второй половине 2019 года, по итогу года он составит 3%.

Рост ВВП аналитики IIF объясняют сильный внутренний спрос, поддерживаемый улучшением потребительских настроений и увеличением объемов денежных переводов в страну, а также переориентацию экспорта из Украины на рынки Европы.

Среди других причин позитивной динамики экономики они указали благоприятные внешние финансовые условия, благодаря которым Национальный банк Украины (НБУ) ослабил денежно-кредитную политику, понизив учетную ставку до 17%. По их мнению, реальная учетная ставка, с поправкой на инфляцию и другие риски, составляет около 5,0% - самый высокий показатель среди основных развивающихся рынков.

Аналитики отметили, что увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ с 6,3 млрд грн в январе до 87,3 млрд грн, или 18,9% от всего объема их в обращении (исключая портфель Нацбанка), привело к укреплению гривни и вызвало обеспокоенность по поводу снижения конкурентоспособности украинского экспорта особенно с учетом вполне возможного ухудшения условий внешней торговли.

В IIF полагают, что в дальнейшем выпуск ОВГЗ будет сокращаться, а условия по ним станут менее привлекательными для инвесторов, что приведет к сокращению роста таких портфельных инвестиций.

Риском, которому подвержена Украина, аналитики считают изменения настроений на рынках. По их мнению, позитивным сигналом должна стать новая программа МВФ, в которой заинтересованы обе стороны, при условии ее согласования в кратчайшие сроки, тогда как ее задержка может привести к оттоку капитала.

Аналитики IIF отметили готовность Украины к пиковым выплатам по долгу в сентябре (около $2 млрд., из которых более $0,5 млрд приходится на выплаты МВФ ) благодаря улучшению внешнего финансирования.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем курс гривни останется стабильным: 25,5-26,5 грн/$1.

Теги: #iif #прогноз
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