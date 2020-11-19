Страны мира столкнулись с "долговым цунами" на фоне пандемии коронавируса - исследование

Объем мировой задолженности вырос беспрецедентными темпами в первые девять месяцев текущего года, согласно данным исследования Института международных финансов (Institute of international finance, IIF).

В результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на правительства стран и компании обрушилось "долговое цунами".

В связи с подобными темпами роста задолженности мировой экономике будет трудно сократить объем заимствований в будущем без "значительных негативных последствий для экономической активности", предупредил IIF.

Общий объем мировой задолженности увеличился на $15 трлн в текущем году, за весь год он может превысить $277 трлн. IIF ожидает, что показатель достигнет 365% мирового ВВП к концу 2020 года по сравнению с 320% на конец 2019 года.

Наиболее обременительной долговая нагрузка является для развивающихся рынков, где объем задолженности вырос на 26 процентных пунктов с начала года, приблизившись к 250% ВВП, сообщил IIF.

На этой неделе Замбия стала шестой развивающейся страной, объявившей о дефолте в 2020 году. При этом число дефолтов, как ожидается, продолжит расти на фоне пандемии.

Страны G20 объявили об инициативе, которая на текущий момент позволяет 46 из беднейших стран мира отложить выплату задолженности на сумму около $5 млрд. Они также близятся к тому, чтобы предоставить беднейшим странам доступ к дополнительному финансированию со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Между тем аналитики говорят о необходимости дополнительных мер для противостояния растущему риску бюджетного кризиса в большом количестве развивающихся государств.

Развивающиеся страны рискуют столкнуться с ростом инфляции, если попытаются монетизировать долг за счет покупки собственных облигаций, как некоторые из них уже сделали в текущем году, а если же позволят объему задолженности расти, их ждет дефляция, считает директор по исследованиям развивающихся рынков JPMorgan Луис Оганес.

"Высокие уровни задолженности приведут к появлению зомби-банков и зомби-компаний, которые будут тормозить рост", - сказал он.

С начала пандемии ведущие мировые центробанки понизили процентные ставки и приняли стимулирующие меры для поддержки мировой экономики, что позволило снизить стоимость заимствований. Между тем падение налоговой выручки значительно усложняет возможность обслуживания долгов развивающихся рынков.

Объем мировой задолженности за период с 2016 года по конец сентября 2020 года вырос на $52 трлн по сравнению с ростом на $6 трлн в период с 2012 по 2016 годы. Темпы роста мирового ВВП слабо менялись за этот период до того, как пандемия коронавируса не спровоцировала глобальную рецессию.

Уровень задолженности развитых экономик вырос более чем на 50 процентных пунктов в текущем году, достигнув 432% ВВП к концу сентября. При этом примерно половина этого объема пришлась на долю США: показатель задолженности в стране может достичь $80 трлн в текущем году по сравнению с $71 трлн на конец 2019 года.