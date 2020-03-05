Экономика

20:46 05.03.2020

IIF ожидает замедления темпов роста мировой экономики до 1%, минимума со времен кризиса

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IIF ожидает замедления темпов роста мировой экономики до 1%, минимума со времен кризиса

Темпы роста мировой экономики в 2020 году вряд ли будут намного выше 1%, поскольку распространение коронавируса разрушает глобальные цепочки поставок и негативно сказывается на сфере услуг, говорится в обзоре Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Рост мирового ВВП "по всей видимости, будет близок" к 1% в текущем году, что является минимумом с момента глобального финансового кризиса, по сравнению с 2,6% в 2019 году, отмечает главный экономист IIF Робин Брукс.

Эксперты IIF полагают, что в США и Китае будет отмечено самое значительное замедление темпов экономического роста. Они понизили прогноз увеличения американского ВВП на текущий год до 1,3% с ожидавшихся ранее 2%, ВВП Китая - до 4% с 5,9%.

В обзоре говорится, что проблемные точки "были повсюду" и до вспышки коронавируса, в частности, отмечались сигналы ослабления экономик Германии, Японии и многих развивающихся стран.

С учетом того, что поставки промышленных товаров по всему миру сокращаются, "эпицентром потенциального спада является сфера услуг, и его тяжесть будет зависеть от масштаба распространения коронавируса и мер по его сдерживанию", отмечают в IIF.

Вариантов развития ситуации много, они зависят от степени распространения коронавируса и соответствующих экономических последствий, делать выводы о которых в данный момент рано, говорится в обзоре.

Теги: #iif #прогноз #мир #экономика
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