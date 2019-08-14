Экономика

18:33 14.08.2019

Количество случаев АЧС в Украине за 7 месяцев сократилось в 2,6 раза

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Количество случаев АЧС в Украине за 7 месяцев сократилось в 2,6 раза

На территории 16 областей Украины за 7 месяцев 2019 года зафиксировано 36 случаев заболевания на африканскую чуму свиней (АЧС), что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Согласно пресс-релизу ведомства в среду, в целом с 2012 по 2019 годы в Украине из-за вируса АЧС уничтожено 194 тыс. свиней, в том числе более 175 тыс. голов свиней в специализированных хозяйствах и 19 тыс. - в частном секторе.

По информации ведомства, за последние годы в два раза уменьшилось количество уничтоженного поголовья свиней из-за АЧС. Так, по в 2015 году из-за АЧС было уничтожено 67,6 тыс. свиней, 2016 году - 51,6 тыс., 2017 году - 35,6 тыс., 2018 году - 31,9 тыс., а за 7 месяцев 2019 - 4,7 тыс. свиней.

"В настоящее время ситуация с АЧС в Украине все еще остается сложной, но в текущем и прошлых годах стабильно фиксировалась положительная динамика ограничения распространения этого заболевания на нашей территории. Особое значение это приобретает на фоне эпизоотической ситуации по АЧС в странах Восточной Европы, где растет число случаев АЧС как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Теги: #свиньи #ачс #чума
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