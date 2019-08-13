Экономика

18:30 13.08.2019

"ArcelorMittal Кривой Рог" посетил наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросам экономической и экологической безопасности

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"ArcelorMittal Кривой Рог" посетил наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросам экономической и экологической безопасности

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в понедельник посетил недавно назначенный координатором ОБСЕ по вопросам экономической и экологической безопасности в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях Стивен Дуглас для сбора информации об экологической безопасности в регионе.

Как сообщается в пресс-релизе АМКР во вторник, это первый визит представителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на предприятие. Дуглас встретился с руководством меткомбината - директором департамента по охране окружающей среды Лианой Максименко, главным юрисконсультом предприятия Артемом Филипьевым, менеджером по контролю инвестиций департамента по инжинирингу и инвестициям Андреем Мариничевым.

"Представители "ArcelorMittal Кривой Рог" рассказали об инвестициях в развитие предприятия, экологической программе и этапах ее реализации, результатах, которых удалось достичь с момента приватизации комбината, и последующих шагах модернизации. Помимо этого, Стивен Дуглас посетил три экологические лаборатории департамента по охране окружающей среды: лабораторию по охране атмосферного воздуха, лабораторию по аналитическому контролю и мониторингу вод, а также лабораторию, где определяются массовые концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах, атмосферном воздухе и воде при помощи современного высокочувствительного метода атомно-эмиссионной спектрометрии", - констатируется в пресс-релизе,

По словам главного юрисконсульта АМКР Артема Филипьева, после приватизации предприятия компания ArcelorMittal инвестировала $9,2 млрд в модернизацию производства (с учетом стоимости актива).

"На момент покупки ни один производственный агрегат не соответствовал требованиям экостандартов Украины, не говоря уже о европейских нормативах. За эти 13 лет во многом удалось заменить устаревшее оборудование на современное, экологически чистое. Однако перестроить комбинат за один день невозможно. Изменения требуют времени. Компания приняла решение инвестировать еще $1,8 млрд в модернизацию производства в ближайшие пять лет, что позволит сократить выбросы в атмосферу на 50-55%", - сказал Филипьев, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, СБУ 20 июля провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог". Был также заблокирован проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим В.Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала. "Уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. Поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал он.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля. После этого топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с главой государства Владимиром Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса. Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате достигли договоренности о пяти реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #arcelormittal #обсе
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