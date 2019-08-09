Экономика

11:56 09.08.2019

ПФУ запустил сервис "Е-пенсия" для электронного обращения о назначении пенсии и анонсировал запуск мобильного приложения

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ПФУ запустил сервис "Е-пенсия" для электронного обращения о назначении пенсии и анонсировал запуск мобильного приложения

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства, сообщается в сопроводительных материалах к пресс-конференции ПФУ на тему "Е-пенсия" - назначь пенсию "в одно касание", организованной в его офисе в пятницу.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью), а после принятия решения о назначения пенсии - получение электронного сообщения или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Время ожидания рассмотрения заявления - 10 дней, сервис является бесплатным.

"Для нашего сервиса можно использовать практически все существующие версии электронной подписи", - отметил в ходе презентации системы директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Сервис является одной из составляющих системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), которую реализует ПФУ, и которая включает меры по переведению в электронную форму предоставления услуг, а также организацию обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг.

Внедрение такой системы, по мнению ПФУ, упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома.

"В ближайшее время мы презентуем следующий этап - мобильное приложение... через которое самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее", - заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.

Теги: #пфу #сервис #услуги #е_пенсия #портал
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