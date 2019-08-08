Экономика

18:35 08.08.2019

Трамп пожаловался на укрепление доллара, призвал ФРС снизить ставку

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Трамп пожаловался на укрепление доллара, призвал ФРС снизить ставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты.

"Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее" конкурировать, написал Трамп, упомянув Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co.

Доллар опустился до сессионных минимумов после сообщения Трампа. Индекс Bloomberg, отслеживающий динамику американской нацвалюты, опустился на 0,2% и составил 1203 пунктов, но вскоре частично отыграл потери и стал снижаться на 0,1%.

Пара евро/доллар торгуется без резких колебаний на отметке $1,1201 после скачка до сессионного пика в $1,232 на комментариях Трампа.

Трамп на протяжении более чем года регулярно критикует ФРС, обвиняя регулятор в том, что тот препятствует его экономическим инициативам, удерживая процентные ставки на более высоком уровне, чем тот, что он считает необходимым.

Нынешний глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил, что центробанк не принимает во внимание критику президента или другие комментарии политиков при принятии решений, касающихся денежно-кредитной политики.

Теги: #сша #трамп #доллар
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