АМКУ разрешил австрийской компании, якобы участвовавшей в выведении средств "ВостГОКа", установить контроль над Запорожским абразивным комбинатом

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH (Вена, Австрия) приобрести в собственность акций ЧАО "Запорожский абразивный комбинат", что обеспечит ей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Такое решение АМКУ обнародовано в понедельник.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляла, в частности, что бывший народный депутат Николай Мартыненко, а также С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская обл.) в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам данной схемы.

ЧАО Запорожский абразивный комбинат" занимается выпуском абразивных изделий. Предприятие в 2017 году нарастило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 47,212 млн грн, чистый доход - на 32,3%, до 1 млрд 271,231 млн грн. Отчет за 2018 год не обнародовался.

По данным НДУ на I квартал 2019 года, в собственности Erentele Enterprises Ltd и Tarewood Industries Ltd находится по 17,3637% акций ЧАО, BH Cement Industries (Cyprus) Ltd (все - Кипр) - 19,5075%, Штойерманн (Австрия) - 8,0836%.

Уставный капитал (УК) ЧАО "ЗАК" до проведения допэмиссии составлял 1 млн 511,475 тыс. грн при номинальной стоимости 1 акции 0,05 грн. 15 августа собрание акционеров приняло решение увеличить уставный капитал предприятия в 4,2 раза, до 6,350 млн грн.