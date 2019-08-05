Экономика

15:21 05.08.2019

АИС начнет производство тракторов в Кременчуге под брендом "КрАСЗ"

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АИС начнет производство тракторов в Кременчуге под брендом "КрАСЗ"

Группа компаний (ГК) "АИС" на заводе "Авто-Холдинг" (Кременчуг Полтавской обл.) планирует начать производство тракторов под брендом "КрАСЗ" из комплектующих "ведущих азиатских компаний", сообщается в пресс-релизе АИС в понедельник.

На первом этапе планируется наладить производство сельхозтехники мощностью до 30 л.с., наиболее востребованной у небольших и средних фермерских хозяйств.

"Сегмент данной техники имеет достаточно большую емкость, по нашим оценкам - это более 17 тыс. тракторов в год, и он стабильно развивается. Рассчитываем в среднесрочной перспективе занять в нем от 5% до 10%", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу АИС Сергея Боровика.

В группе пока не разглашают остальные подробности проекта, анонсируя подробную информацию о планируемом к производству модельном ряде, ценах и старте приема заказов в августе-сентябре текущего года.

Розничную продажу новинок, а также их гарантийное и сервисное обслуживание будет осуществлять ГК "АИС", техника будет доступна в кредит или лизинг. Также компания будет предоставлять услугу выездного сервиса.

"На базе предприятий АИС уже работают мобильные сервисные бригады, которые выезжают к клиентам на полноприводных сервис-мобилях повышенной проходимости, оснащенных необходимыми инструментами, расходными материалами, запасом топлива и смазочных материалов", - отмечается в пресс-релизе.

В АИС напоминают, что уже более 20 лет поставляет технику для агробизнеса, а в 2018 году группа вышла на рынок тракторов и по итогам прошлого года стала импортером №2 по объему поставок в Украину тракторов МТЗ Belarus.

Как сообщалось, работающий с 2006 года завод "Авто-Холдинг" - вторая производственная площадка АИС в Кременчуге (первая – Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) по сборке легковых и коммерческих авто, временно не ведет производственную деятельность). Специализируется на производстве сельхозсамосвалов, коммунальных автомобилей, карет "скорой помощи", спецавтомобилей для министерств и ведомств, фургонов различного назначения.

ГК "АИС", созданная в 1992 году, - национальная сеть автоцентров и СТО, магазинов запчастей, производственное предприятие, региональные автомобильные склады и логистический центр по хранению и распределению запчастей, таможенно-лицензионный склад и автотранспортная компания.

Основной бизнес - услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, автобусов, сельхоз- и спецтехники.

Теги: #аис #трактор #красз
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