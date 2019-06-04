АИС планирует импортировать б/у авто из Южной Кореи

Группа компаний (ГК) АИС, крупный оператор автомобильного рынка Украины, заключила импортерское соглашение на поставку автомобилей с пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи, сообщается в пресс-релизе группы.

АИС планирует закупать подержанные автомобили только у официальных представителей заводов-производителей в состоянии, не нуждающемся в восстановлении, т.е. они сразу будут доступны к покупке.

Согласно сообщению, клиентам будут предлагаться только "глобальные модели", 2011-2014 гг. выпуска, с подтвержденным пробегом от 100 до 200 тыс. км, имеющие общую агрегатную и кузовную базу с аналогами в ЕС и Украине, что существенно упростит для владельцев их дальнейшее сервисное обслуживание.

Поставлять планируется автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, с коробкой автомат. Приобрести авто можно будет уже в конце июня – начале июля 2019 года.

ГК АИС будет осуществлять закупку автомобилей, их доставку в Украину, таможенную очистку, предпродажную подготовку и доставку дилерам. Розничные продажи будут организованы на базе торговых объектов АИС по Украине, а также через ее дилеров.

"В отличие от американских аукционов, которые предлагают в основном автомобили после ДТП, официальные поставщики из Кореи предлагают автомобили, не требующие восстановления. Модельный ряд не будет пересекаться с автомобилями, которые мы планируем поставлять из США", - приводятся в пресс-релизе слова директора по маркетингу ГК АИС Сергея Боровика.

Покупка автомобилей с пробегом из Кореи будет доступна в кредит или лизинг, а также в трейд-ин. Также клиенты получат бесплатный ассистантский сервис – техническую и информационную помощь в дороге на период 12 мес. от даты покупки.

Как сообщалось, АИС начала поставки автомобилей с пробегом из США, также возможна доставка б/у авто из США под заказ клиента.