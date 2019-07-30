СК "Перша" выплатила 1,54 млн грн по договору страхования КАСКО

Страховая компания "Перша" (Киев) выплатила 1,54 млн грн по договору КАСКО за поврежденный в результате пожара самоходный каток дорожный HAMM GRW, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Застрахованное транспортное средство - самоходный каток дорожный HAMM GRW, вместе с другой тяжелой техникой, предназначенной для ремонта дорог, находился на территории стоянки, находящейся под охраной, в районе 341 км автодороги Киев-Харьков, неподалеку от города Полтава.

Ночью, около 1:30, неизвестные проникли на территорию стоянки и устроили поджог транспортных средств. В ходе пожара произошел мощный взрыв, который уничтожил целый ряд автомобильной техники.

В результате происшествия, что признано страховым случаем (противоправные действия третьих лиц) дорожный самоходный каток был уничтожен и непригоден для дальнейшего использования.

ЧАО СК "Перша" работает на страховом рынке Украины с 2001 года. Основная специализация компании - автомобильное страхование с применением инновационных IT-технологий. Компания член Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, член Лиги страховых организаций.