Экономика

16:35 23.07.2019

СК "Перша" застраховала водителей "Энергоатома" от несчастных случаев на транспорте

1 мин читать

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" (Киев) и СК "Перша" (Киев) 22 июля подписали договор на обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте.

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, общая ожидаемая стоимость закупки услуг - 171,861 тыс. грн., предложение компании 91,494 тыс. грн.

В тендере также принимали участие СК "Брокбизнес" с ценовым предложением 93,780 тыс. грн и СК "Европейский страховой альянс"-97,590 тыс. грн.

Теги: #страхование #перша #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 23.07.2019
Управления полиции охраны в Одесской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

Управления полиции охраны в Одесской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

17:47 19.07.2019
Президент Украины инициирует страхование строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог

Президент Украины инициирует страхование строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог

10:15 17.07.2019
"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

18:33 11.07.2019
ПУМБ с 1 июля начал продажу страховых продуктов

ПУМБ с 1 июля начал продажу страховых продуктов

14:43 11.07.2019
Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира - Нацкомфинуслуг

Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира - Нацкомфинуслуг

15:53 09.07.2019
Страховой рынок Украины поднялся в мировом рейтинге - Нацкомфинуслуг

Страховой рынок Украины поднялся в мировом рейтинге - Нацкомфинуслуг

16:39 08.07.2019
Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

16:37 08.07.2019
СГ "ТАС" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Харьковской области по ОСАГО

СГ "ТАС" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Харьковской области по ОСАГО

15:06 05.07.2019
"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

14:27 02.07.2019
При нарушении порядка оплаты больничных работодатели обязаны возместить ущерб страховщику

При нарушении порядка оплаты больничных работодатели обязаны возместить ущерб страховщику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

Международные рынки позитивно отреагировали на результаты выборов в Раду

Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи домов на вторичном рынке в США упали сильнее прогнозов в июне

"Харьковводоканал" отменил тендер на ОСАГО

"Киевавтодормост" объявил тендер на ОСАГО

Harley-Davidson ухудшила прогноз поставок на 2019г на фоне падения продаж

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

Связанная с Мартыновым литовская Neo Group в 2018г. увеличила прибыль в 2,2 раза

В Украине могут отозвать более 700 автомобилей Volvo в рамках сервисной кампании

Huawei ускорила рост выручки, несмотря на ограничения США

ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА