СК "Перша" застраховала водителей "Энергоатома" от несчастных случаев на транспорте

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" (Киев) и СК "Перша" (Киев) 22 июля подписали договор на обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте.

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, общая ожидаемая стоимость закупки услуг - 171,861 тыс. грн., предложение компании 91,494 тыс. грн.

В тендере также принимали участие СК "Брокбизнес" с ценовым предложением 93,780 тыс. грн и СК "Европейский страховой альянс"-97,590 тыс. грн.