Экономика

11:33 29.07.2019

Европейские службы доставки еды Takeaway и Just Eat почти договорились о слиянии

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Европейские службы доставки еды Takeaway и Just Eat почти договорились о слиянии

Нидерландская компания в сфере доставки еды из ресторанов Takeaway.com NV и ее британский конкурент Just Eat Plc достигли принципиального соглашения о слиянии активов путем обмена акциями, говорится в совместном пресс-релизе.

По условиям соглашения, которое поддержали советы директоров обеих компаний, Takeaway предоставит 0,097 акции за каждую бумагу Just Eat, что составляет примерно 731 пенс за акцию и на 15% превышает котировки бумаг компании на закрытие торгов в прошлую пятницу.

Ожидается, что после завершения сделки CEO Takeaway Йитце Грун (Jitse Groen) станет гендиректором объединенной компании, которая получит название Just Eat Tekeaway.com NV, а председатель совета директоров Just Eat Майк Эванс станет председателем наблюдательного совета.

Объединенная компания будет зарегистрирована в Нидерландах, а ее акции будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Ее совокупная капитализация составит около $11 млрд, и она будет занимать лидирующие позиции на рынке доставки еды в Великобритании, Нидерландах, Германии и Канаде.

В пресс-релизе подчеркивается, что обсуждение окончательных условий слияния продолжается, и данное сообщение не является объявлением о заключении сделки. За сделку выступают многие акционеры обеих компаний, включая фонд Cat Rock Capital Management, которому принадлежит 4,9%-ная доля в Takeaway и 2,6% акций Just Eat.

Акции Just Eat подскочили на 24% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 35%, до 4,32 млрд фунтов стерлингов ($5,33 млрд).

Теги: #ес #слияние #доставка #еда
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