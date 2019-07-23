Продажи домов на вторичном рынке в США упали сильнее прогнозов в июне

Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июне 2019 года сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,27 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

Показатель за май был пересмотрен с 5,34 млн на 5,36 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж домов в июне на 0,4% с ранее указанного уровня, до 5,32 млн в годовом исчислении.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сохранение низких ставок по ипотеке и рекордно низкую безработицу, резкого подъема рынка недвижимости не наблюдается, во многом из-за нехватки доступного жилья.

Медианная цена дома в США в июне выросла на 4,3% в годовом выражении, до $285,7 тыс.

При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,4 месяца для продажи всех домов на рынке против 4,3 месяца в мае. В среднем дома продавались в прошлом месяце за 27 дней по сравнению с 26 днями в предыдущем месяце.

Продажи домов на одну семью на вторичном рынке понизились в прошлом месяце на 1,5% - до 4,69 млн в годовом выражении. Объем продаж объектов недвижимости, рассчитанных на несколько домохозяйств, включая таун-хаусы и кондоминиумы, уменьшился на 3,3%, до 580 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Чуть больше трети покупателей домов (35%) приобретали недвижимость впервые, 16% сделок были оплачены без привлечения кредитных средств, инвесторы составляли 10% покупателей.