Экономика

17:23 22.07.2019

Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

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Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству".

"Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав", - сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

Документ обязывает обеспечить перенос до 2021 года в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, ограничениях (обременениях) в их использовании, зарегистрированных до 1 января 2013 года в Госреестре земель.

Он также обязывает Кабинет министров в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по усилению гарантий защиты государством прав на недвижимое имущество и их обременений, защиты прав учредителей юрлиц и противодействие рейдерству.

Как сообщает пресс-служба, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно снизит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений – автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

Документ предусматривает создание единого электронного реестра нотариальных действий, исключение аккредитованных субъектов из числа субъектов, осуществляющих полномочия в сфере государственной регистрации прав на недвижимость.

Помимо этого, документ обязывает ввести возможность создания на портале Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ЕГРПОУ) документов в электронной форме для госрегистрации, а также осуществления регистрационных действий в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.

Указом также предполагается внести определение случаев осуществления регистрационного действия исключительно нотариусом по принципу одновременности; возможность регистрации на основании судебных решений, сведения о которых отсутствуют в ЕГРПОУ, исключительно после получения соответствующего судебного решения, достоверность которого заверена электронной подписью, и др.

Кроме того, предусматривается необходимость определить критерии рискованных регистрационных действий и внедрить их автоматический мониторинг; усилить ответственность за нарушения, усовершенствовать принципы обжалования решений, действий или бездействия в сфере грегистрации прав на недвижимость, др.

Теги: #указ #зеленский #рейдерство
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