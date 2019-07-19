Экономика

09:47 19.07.2019

Мининфраструктуры намерено вскоре объявить тендер на проектирование ВПП в Днепре

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Мининфраструктуры намерено вскоре объявить тендер на проектирование ВПП в Днепре

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал объявление тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

"В ближайшие дни объявим тендер на проектирование новой взлетной полосы в Днепре. После него - международный тендер на строительство. Если не будет блокирования и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 года и завершит в 2021 году. Просьба к новому парламенту и новому правительству: не забыть внести в государственный бюджет 2020 года минимум 1 млрд грн на аэродром Днепра и еще около 2 млрд в 2021 году", - написал министр на странице в Facebook

При этом он сообщил, что строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершилось 17 июля.

"Еще много вызовов впереди по завершению обустройства новой ВПП, установлению соответствующего оборудования, но к концу года, как и обещали, планируем запустить новые рейсы с новой полосы", - отметил министр.

В комментариях к посту Омеляна и. о. директора аэропорта "Николаев" Федор Барна заявил, что аэропорт также ждет от президента и нового правительства страны обещанные средства на реконструкцию.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров Украины направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта в Днепре.

Мининфраструктуры поддерживает выделение в 2019 году из госбюджета 1 млрд грн на строительство ВПП в международном аэропорту "Днепр" в проекте государственно-приватного партнерства, в котором частный инвестор обязуется построить новый терминал и запустить его с 2020 года.

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорт "Харьков", озвучивал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днепре.

Городской голова Днепра Борис Филатов обращался к пятому президенту Украины Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с Днепровским аэропортом.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.

Теги: #омелян #впп #днепр #мининфраструктуры
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