Экономика

21:18 12.07.2019

Депутаты обжаловали в Конституционном суде процедуру squeeze-out

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Депутаты обжаловали в Конституционном суде процедуру squeeze-out

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) некоторых положений закона "Об акционерных обществах" в части принудительного отчуждения акций миноритариев в пользу владельца (или их группы) доминирующего пакета акций (свыше 95%), так называемого squeeze-out.

"Речь идет о принудительном отчуждении объектов права частной собственности без ведома и внутренней воли и желания на это их собственника", - сказано в представлении.

Парламентарии напоминают, что процедура squeeze-out была закреплена Верховной Радой 23 марта 2017 года законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах" (№1983-VIII, ст.65-2). Этот документ предусматривает также процедуру sell-out – обязательное приобретение акций мажоритарным акционером по требованию миноритарного.

По данным регулятора рынка Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), совокупная стоимость проведенных squeeze-out на конец мая 2019 года составляет 1,35 млрд грн. Из них 2/3 денег – почти 700 млн грн – уже забрали бывшие акционеры, остальная сумма пока находится на эскроу-счетах.

По словам члена НКЦБФР Максима Либанова, с момента имплементации squeeze-out данным инструментом воспользовались 260 компаний, что гораздо ниже ожидаемого уровня. Жалобы на squeeze-out были только в 30 случаях, что является невысоким показателем, отметил он.

Либанов уточнил, что в рамках данной процедуры есть некоторые проблемы с определением цены выкупа пакета миноритария. Оценку акций должны проводить независимые оценщики, и НКЦБФР имеет договоренность с Фондом госимущества (ФГИ) Украины относительно проверки лицензий оценщиков. К настоящему времени НКЦБФР получила ответы по 60 оценкам акций компаний, из них 12 оценок были определены как некачественные.

Как сообщила судья Кассационного хозяйственного суда Анна Вронская на VI Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве в начале июня этого года, первое дело по squeeze-out недавно поступило в Верховный суд после прохождения первой и апелляционной инстанций.

"На данный момент в Верховном Суде есть одно дело по squeeze-out. Окончательное решение еще не вынесено. Я вхожу в коллегию, которая его рассматривает, поэтому воздержусь от каких-либо комментариев о ходе дела", – сообщила Вронская.

Теги: #акций #представление #выкуп #кс
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