Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей.

Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается более чем в $7 млрд, говорится в совместном заявлении автопроизводителей.

В рамках соглашения Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей.

GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию $2,75 млрд.

Котировки Volkswagen растут в ходе торгов в пятницу на 1,6%, акции Ford на предварительных торгах дорожают на 0,7%.