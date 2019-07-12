Экономика

16:02 12.07.2019

Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

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Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей.

Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается более чем в $7 млрд, говорится в совместном заявлении автопроизводителей.

В рамках соглашения Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей.

GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию $2,75 млрд.

Котировки Volkswagen растут в ходе торгов в пятницу на 1,6%, акции Ford на предварительных торгах дорожают на 0,7%.

Теги: #ford #volkswagen
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