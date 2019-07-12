Экономика

11:17 12.07.2019

Colgate покупает бизнес по уходу за кожей Laboratoires Filorga за 1,5 млрд евро

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Colgate покупает бизнес по уходу за кожей Laboratoires Filorga за 1,5 млрд евро

Американская Colgate-Palmolive Co. покупает бизнес по уходу за кожей французской Laboratoires Filorga Cosmetiques за 1,5 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Премиумный брэнд Filorga представляет собой антивозрастные продукты для лица и продается более чем в 60 странах. Крупнейшими рынками сбыта являются Франция, Италия, Испания и Китай.

Сделка будет профинансирована за счет свободных денежных средств и выпуска долговых обязательств, сообщила Colgate. Как ожидается, она не приведет к изменению прибыли в расчете на акцию в 2019 году.

Colgate-Palmolive выпускает продукцию для ухода за телом и полостью рта, бытовую химию и корма для животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.

Теги: #colgate_palmolive #покупка #бизнес
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