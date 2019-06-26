Экономика

10:23 26.06.2019

BlaBlaCar не намерен выходить на украинский рынок с BlaBlaBus

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BlaBlaCar не намерен выходить на украинский рынок с BlaBlaBus

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar не намерен запускать автобусы под своим брендом на украинском рынке, сообщила компания в среду.

"В этом году мы сосредоточили наши глобальные усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга (совместное использование автомобиля с помощью сервиса по поиску попутчиков) в глобальном масштабе. Мы предложим пассажирам единую платформу, где они смогут найти оба транспортных решения и где мы, в конечном итоге, будем предлагать интермодальные поездки. Что касается Украины, то наш рынок существенно отличается от рынка автобусных перевозок в западноевропейских странах. На украинском рынке мы не планируем запускать автобусы под своим брендом", - цитирует руководителя BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко пресс-служба сервиса.

По его словам, рынок автобусных перевозок в Украине исторически формировался и сейчас функционирует по другим принципам, чем западноевропейский.

"Украинский автобусный рынок очень фрагментирован, здесь работают сотни крупных и мелких перевозчиков. Поэтому мы фокусируемся на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков и в данный момент работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия, от которой бы остались в выигрыше все участники рынка, особенно, пассажиры", - отметил он.

Как сообщалось, сооснователь и гендиректор BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью изданию "Октобус.Журнал" сказал, что компания планирует расширить охват сервиса BlaBlaBus, который уже запущен в Германии, на всю Европу.

"Мы планируем соединить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюксу в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу. На наших неевропейских рынках, где мы уже начали подключать профессиональных автобусных перевозчиков к своей платформе, мы также удвоим наши усилия в этом направлении, с упором на Россию, Украину и Латинскую Америку", - заявил он.

BlaBlaCar (Франция) - крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".

Теги: #blablacar
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Сервис BlaBlaBus намерен выйти на украинский рынок

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