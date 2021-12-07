Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar в 2016 году

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда на заседании 7 декабря 2021 года рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, весной 2016 года попутчиками, найденными им на сервисе.

"Согласно приговору Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, оставленного без изменения определением Киевского апелляционного суда от 7 июня 2021 года, фигурант этого уголовного производства был также признан виновным в разбое – нападении на водителя с целью завладения его имуществом, с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном завладении автомобилем потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины), подлоге и использовании официальных документов (части 1, 4 ст. 358 УК Украины), незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенные уголовные правонарушения осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Это наказание оставлено в силе Верховным судом", - сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Полный текст постановления КУС ВС по делу № 369/420/17 (производство № 51-4424км21) будет объявлен 13 декабря 2021 года.

Как сообщалось, утром 4 апреля 2016 года Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 года рождения, позывной "Тоф", уроженец РФ, гражданин Украины, житель г. Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 года рождения, позывной "Лука", уроженец и гражданин РФ, житель г. Макеевка Донецкой области.

5 августа 2016 года глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.

28 мая 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным в и приговорил его к пожизненному заключению.

Сам Голуб на суде свою вину отрицал. На вопрос, что случилось с телом Познякова, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Также сообщалось, что Голуб в ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра. До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.