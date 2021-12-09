События

12:22 09.12.2021

СБУ нашла тело убитого в 2016г водителя BlaBlaCar Тараса Позднякова – пресс-секретарь

2 мин читать
СБУ нашла тело убитого в 2016г водителя BlaBlaCar Тараса Позднякова – пресс-секретарь

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе поисковой операции обнаружили тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Позднякова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказал Дехтяренко.

Он добавил, что предварительно уголовное производство по данному факту квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Позже в спецслужбе уточнили, что тело Позднякова было обнаружено сотрудниками СБУ вблизи трассы "Житомир-Киев".

Как сообщалось, утром 4 апреля 2016 года Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 года рождения, позывной "Тоф", уроженец РФ, гражданин Украины, житель г. Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 года рождения, позывной "Лука", уроженец и гражданин РФ, житель г. Макеевка Донецкой области.

5 августа 2016 года глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.

28 мая 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным в и приговорил его к пожизненному заключению.

Сам Голуб на суде свою вину отрицал. На вопрос, что случилось с телом Познякова, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Также сообщалось, что Голуб в ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра. До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

7 декабря 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве Позднякове и оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого Голуба.

Теги: #blablacar #сбу #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:11 08.12.2021
Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

14:28 08.12.2021
Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

17:06 07.12.2021
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar в 2016 году

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar в 2016 году

11:29 06.12.2021
СБУ ищет тех, кто незаконно содержался в тюрьме "Изоляция"

СБУ ищет тех, кто незаконно содержался в тюрьме "Изоляция"

15:46 03.12.2021
НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

16:34 02.12.2021
Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

12:55 01.12.2021
СБУ через несколько недель обнародует "интересные новости" о подготовке к госпереворота – Арахамия

СБУ через несколько недель обнародует "интересные новости" о подготовке к госпереворота – Арахамия

09:59 30.11.2021
Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

21:56 29.11.2021
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

19:52 29.11.2021
СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон

В ТКГ обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, но не достигли единого понимания – Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу

Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

В Украине за сутки выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 547 человек, 465 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная антиигиловская коалиция завершила боевые задачи в Ираке, уходит из страны - советник правительства

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

Водитель и пассажир пострадавшего в ДТП на Тернопольщине рейсового автобуса скончались в больнице – полиция

Саакашвили судят в Тбилиси за незаконное пересечение границы, сам он не присутствует на процессе

США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон

У субарктических пингвинов вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне птенцы

В четверг и утром в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины будет туман и гололедица – ГСЧС

В Румынию в ближайший месяц можно будет свободно въехать только с сертификатом о вакцинации и отрицательным тестом на COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА