Экономика

10:37 21.04.2021

BlaBlaCar покупает украинскую компанию Octobus

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BlaBlaCar покупает украинскую компанию Octobus

Крупнейшая в мире платформа для поездок BlaBlaCar покупает украинскую компанию по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.

Согласно пресс-релизу BlaBlaCar, Octobus - облачная платформа, с помощью которой автобусные перевозчики получают возможность автоматизировать свои бизнес-процессы, от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком.

Ожидается, что благодаря совместным усилиям Octobus и BlaBlaCar автобусные перевозчики получат ключевой функционал, который поможет им быть конкурентоспособными и увеличивать темпы развития в текущих рыночных условиях. Среди них возможность сформировать собственный сайт и мобильное приложение для онлайн-продаж, а также собственный колл-центр для продаж по телефону и мобильное приложение для водителей и персонала.

"Сделка с Octobus позволит BlaBlaCar ускорить цифровизацию рынка автобусных перевозок в Украине и масштабировать ее в страны, где автобусные операторы все еще продают большую часть своих билетов оффлайн на автостанциях и в кассах. В свою очередь, у пользователей BlaBlaCar появится больше выбора для поездок: поездки с попутчиками на личных автомобилях или автобусные поездки", - говорится в релизе.

В BlaBlaCar отмечают, что для платформы это решение было принято в рамках общей стратегии развития.

"Украинский автобусный рынок имеет большой потенциал. В отличие от европейских стран рынок Украины состоит из сотен автобусных операторов. У многих из них есть своя система управления бизнесом, не всегда отвечающая потребностям, поскольку разрабатывать и поддерживать подобные решения - довольно затратное занятие. Перевозчик хочет заниматься перевозками, а не IT разработками - это логично. При этом большинство компаний, особенно некрупных, которых до сих пор ведут бизнес в экселе и даже блокноте (…) Мы предложим перевозчикам технологию, с помощью которой они смогут обеспечить оптимальное онлайн присутствие, оптимизировать свои бизнес-процессы, сосредоточившись на ключевых задачах своего бизнеса, качестве предоставляемых услуг для пассажиров и, как следствие, повышению продаж", - цитируется генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.

В свою очередь основатель и CEO Octobus Иван Киров добавил, что для автобусных перевозчиков система будет оставаться независимым инструментом для управления инвентарем и бизнес процессами, при этом существующие партнеры BlaBlaCar смогут пользоваться сервисом бесплатно.

BlaBlaCar также проинформировал о привлечении EUR97 млн инвестиций. Как отмечает компания, привлеченные инвестиции помогут сохранить текущие темпы роста компании, а также развивать автобусного бизнеса BlaBlaCar, в частности и в Украине. Среди ключевых задач компании - расширение сети автобусных партнеров и совершенствование платформы, чтобы предложить пассажирам удобный и надежный способ покупки билета онлайн.

BlaBlaCar - крупнейшая в мире платформа для автодорожных поездок (сайт и мобильное приложение для iOS и Android), которая объединяет надежное сообщество попутчиков, а также официальные автобусные поездки.

По состоянию на апрель 2021 года количество пользователей BlaBlaCar превышает 90 млн человек в 22 странах мира.

BlaBlaCar официально представлен в следующих странах: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Голландия, Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожники". На сегодняшний день количество украинских пользователей превышает 5 млн человек, а Украина вошла в топ-3 самых быстрорастущих стран для BlaBlaCar в мире. В конце 2019-го года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки совместных поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных маршрутов в Украине и странах СНГ.

Теги: #транспорт #blablacar #octobus
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