Решение о предельных ценах на тепло должно стать для местных властей сигналом к энергомодернизации – Насалик

Запланированное к принятию на следующем заседании Кабинета министров решение об установлении со следующего отопительного сезона предельных цен на тепловую энергию должно стать для органов местного самоуправления сигналом к проведению мероприятий по энергетической модернизации, считает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Предложение премьер-министра об ограничении цен – это в первую очередь сигнал органам местного самоуправления о необходимости снижения потерь в системе поставки тепла", – сказал он в ходе обещания с журналистами после заседания правительства в среду.

Министр подчеркнул, что потери тепловой энергии, которые у некоторых предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) в ходе ее транспортировки конечным потребителям достигают 40-60%, перекладываются на население. Именно поэтому местным властям стоит провести энергоаудит и устранить проблемы в системе теплоснабжения.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам подготовить к следующему заседанию правительства документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.