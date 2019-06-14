Экономика

14:16 14.06.2019

"Эпицентр К" открывает крупнейший ТЦ в прифронтовой зоне

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"Эпицентр К" открывает крупнейший ТЦ в прифронтовой зоне

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, 15 июня откроет двухэтажный торговый центр (ТЦ) по ул. Марии Примаченко, 14 в Краматорске (Донецкая обл.)

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, объект площадью 17,7 тыс. кв. м станет 52-м в сети "Эпицентр".

"Несмотря на то, что расстояние до так называемой "линии размежевания" составляет всего 60-70 км, мы решили инвестировать средства в строительство нового ТЦ в Донецкой области и таким образом поддержать развитие восточного региона. Сегодня это крупнейший торговый центр в прифронтовой зоне", - цитируется в сообщении генеральный директор компании "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Он добавил, что в результате открытия объекта в Краматорске более 300 новых рабочих мест.

В компании считают, что открытие ТЦ "Эпицентр" в Краматорске должно стать "определенным якорем для активизации дальнейшего развития цивилизованной розничной торговли в городе, а также в близлежащих населенных пунктах – Славянске, Константиновке, Дружковке, Бахмуте".

По данным пресс-службы, ТЦ включает отделы "Сад и огород" (3,3 тыс. кв. м), "Изделия из дерева" (1,5 тыс. кв. м) и "Сантехника" (1,4 кв. м) и др. Кроме того, в нем действует центр выдачи онлайн-заказов, форматно-раскроечный участок, кафе, отделение банка и автомобильный паркинг на 232 паркоместа.

Теги: #эпицентр #краматорск
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