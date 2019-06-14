Экономика

10:00 14.06.2019

Нефть продолжает дорожать после скачка на 2,2% в четверг, Brent торгуется около $61,7 за баррель

2 мин читать
Нефть продолжает дорожать после скачка на 2,2% в четверг, Brent торгуется около $61,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу после существенного повышения днем ранее из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 кв подорожали на $0,38 (на 0,62%) - до $61,69 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,34 (на 2,23%), составив на закрытие $61,31 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,18 (на 0,34%) - до $52,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,14 (на 2,23%) и завершила день на отметке $52,28.

Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Позднее глава японской Kokuka Sangyo Ютака Катада, которой принадлежит один из атакованных танкеров, заявил, что его раздражает отсутствие достоверной информации о произошедшем. "Каждые 10-20 минут мы получаем разные порции информации. К настоящему моменту мы не можем предоставить вам детального объяснения того, что произошло", - сказал он журналистам.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу опускается на 0,4% - до 426,2 юаня за баррель.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 13.06.2019
В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

15:15 13.06.2019
Цены на нефть растут из-за атак на танкеры в Оманском заливе, Brent поднялась до $62,3

Цены на нефть растут из-за атак на танкеры в Оманском заливе, Brent поднялась до $62,3

11:41 13.06.2019
Иран заявил о спасении 44 членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Оманском заливе

Иран заявил о спасении 44 членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Оманском заливе

11:35 13.06.2019
По танкеру в Оманском заливе была выпущена торпеда

По танкеру в Оманском заливе была выпущена торпеда

10:38 13.06.2019
Цены на нефть подскочили на новости об атаке на два танкера в Оманском заливе

Цены на нефть подскочили на новости об атаке на два танкера в Оманском заливе

09:50 13.06.2019
Нефть слабо дорожает после обвала накануне

Нефть слабо дорожает после обвала накануне

18:56 11.06.2019
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $62,51 за баррель

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $62,51 за баррель

09:12 11.06.2019
Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $62,5 за баррель

Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $62,5 за баррель

14:43 10.06.2019
Принятый механизм PSO приведет к росту цены э/э для небытовых потребителей на 40% – письмо к правительству

Принятый механизм PSO приведет к росту цены э/э для небытовых потребителей на 40% – письмо к правительству

09:49 10.06.2019
Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель

Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ разрешил финансирование нерезидентов в гривне под ОВГЗ и ВЭД-платежи до 150 тыс. грн гривневыми картами

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ разрешил финансирование нерезидентов в гривне под ОВГЗ и ВЭД-платежи до 150 тыс. грн гривневыми картами

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

Цены на желруду подскочили до очередного максимума в связи со снижением запасов в Китае

Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

Большинство экономистов уверены, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки

Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА