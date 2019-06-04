Внештатный советник президента Олег Устенко заявил о возобновлении обсуждения идеи налога на выведенный капитал (НнВК).

"Страна действительно должна осуществить прорыв. Отдельные элементы реформ не дают прорывов. Но каждый из них может служить кирпичиком для него. Налог на выведенный капитал был частью избирательной кампании практических всех кандидатов в президенты, в том числе и Зеленского. Поэтому нет ничего удивительного, что мы должны были инициировать это обсуждение", – сказал Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по итогам встречи с руководством Союза украинских предпринимателей (СУП) 3 июня.

Он напомнил, что представители СУП являются авторами законопроекта о НнВК.

При этом Устенко отметил, что следующий этап обсуждения состоится в июне, к нему будут привлечены другие бизнес-ассоциации и экспертное сообщество.

По мнению Устенко, компенсаторы требуют детальных расчетов, в частности, на какой период потребуется финансирование временных потерь бюджета из-за замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Если это окажется незначительным, например, около полугода, то особых проблем не должно возникнуть. Если более длительное, нужно будет решать вопрос компенсаторов. Но в целом международный опыт свидетельствует, что это положительные изменения. У меня нет причин предположить, что это негативно для Украины", – отметил Устенко.

В свою очередь бизнес-ассоциация считает наиболее эффективным компенсатором авансовую уплату НнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2019 год, отметила и.о. исполнительного директора СУП Татьяна Паламарчук.

"В случае его неиспользования в 2020-м, авансовый платеж будет учтен для целей уплаты налоговых обязательств по НнВК в последующие годы", – пояснила Паламарчук, подчеркнув, что НнВК остается приоритетным для СУП.

По словам Устенко, обсуждается возможность замены налога на прибыль НнВК в 2020 году.

"Однако я предполагаю, что серьезными лоббистами против этого решения могут стать, например, аудиторские компании – для них сократится объем рынка. На перспективу они должны будут расширять направления своей работы до бизнес-консалтинга. Также против такого решения будут те, кто зарабатывают на консультациях по минимизации налога на прибыль, владельцы акций государственных займов и брокеры, которые их помогают. Помимо этого, часть чиновников, в том числе – Министерство финансов может высказываться активно против. Предполагаю, что против будут какие-то бизнес-ассоциации. Сопротивление может быть колоссальное, поэтому важны расчеты", - сказал он.