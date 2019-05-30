Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

Добыча нефти британской нефтегазовой компании с активами в Украине Cadogan Petroleum plc на Монастырецком месторождении (Львовская обл.) благодаря завершению бурения новой скважины "Блаж-10", испытания которой начались 18 мая, выросла в 2,2 раза – до 500 bpd (barrels per day/баррелей в сутки).

Согласно сообщению компании, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, уровень добычи на "Блаж-10" составляет 275 bpd.

"Это чрезвычайно хороший результат для компании. Это хорошо не только потому, что соответствует лицензионным обязательствам компании, но и потому, что также значительно добавляет к общему объему производству Cadogan", – приводятся в сообщении слова генерального директора Гвидо Микелотти (Guido Michelotti).

Cadogan занимается разработкой Дебеславецкого и Монастырецкого месторождений. Как сообщалось, по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году.