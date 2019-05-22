Универсал Банк решил увеличить уставный капитал на 9,7%

АО "Универсал Банк" (Киев) решил увеличить уставный капитал на 300 млн грн, или на 9,7%, - до 3,403 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.

Решение отражено в протоколе годового общего собрания акционеров финучреждения 25 апреля, который опубликован на сайте банка.

Номинальная стоимость акции допвыпуска составит 10 грн.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 20-е место (12,471 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.