Бизнес-сообщество было готово к политическим изменениям – исполнительный директор ЕБА

Бизнес-сообщество допускало риски роспуска Верховной Рады, однако в целом политическая нестабильность не способствует улучшению бизнес-климата, полагает исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Политическая нестабильность не благоприятствует макроэкономической стабильности. Но бизнес-общественность ожидала, что такие риски могут быть. Поэтому заявление Зеленского о роспуске Верховной Рады не является большим сюрпризом для бизнес-сообщества", – сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В то же время она отметила, что смягчить эти риски может скорейшая стабилизация политической ситуации.

"Мы ожидаем, что эти политические изменения произойдут как можно быстрее, политическая ситуация устаканится. И в скорейшем времени произойдет работа над реформированием, над внедрением дальнейших изменений в нашей стране", – добавила Деревянко.