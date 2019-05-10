Мининфраструктуры ищет возможность дотировать украинские авиакомпании, вынужденные облетать Россию, в рамках европейских авиаправил

Министерство инфраструктуры Украины ищет недискриминационный механизм господдержки украинских авиакомпаний, вынужденных облетать территорию России при осуществлении рейсов на восточных направлениях, не вступающий в противоречие с правилами европейской авиационной индустрии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Тут проблема не только в позиции Украины, но и в международной позиции. Если это решение и этот механизм будет введен, он должен быть недискриминационным. Мы работаем в системе европейской авиационной индустрии, поэтому должны придерживаться их правил. Если удастся разработать такой механизм с учетом и внутреннего, и внешнего факторов, министерство будет готово его поддержать", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинские авиакомпании при полетах на восток действительно находятся в гораздо более невыгодной позиции, чем иностранные, поскольку есть дополнительный расход времени и горючего.

"Мы стараемся найти какое-то решение, но пока четкого механизма нет. Хотя этот вопрос поднимался со стороны украинских авиакомпаний", - заявил В.Омелян.

Как сообщалось со ссылкой на гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, на маршруте Киев – Пекин - Киев самолет, облетающий территорию России, затрачивает в среднем на четыре часа больше, чем аналогичный самолет, не имеющий ограничений по облету. Это приводит к $120 тыс. дополнительных расходов на каждом рейсе. И, по его мнению, здесь должны быть предусмотрены какие-то механизмы компенсации от государства.

"Это могли бы быть льготы по ставкам или прямые субсидии", - считает гендиректор "Борисполя". По его мнению, такие механизмы в мире уже существуют.



Полный текст интервью В.Омеляна будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"