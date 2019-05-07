Китай готовит реорганизацию продовольственных госкомпаний Sinograin и Cofco

Китайские власти планируют реорганизацию крупных государственных продовольственных компаний, что, как ожидается, окажет влияние на глобальный сельскохозяйственный рынок.

Пекин намерен передать торговые активы Sinograin, отвечающей за формирование государственных резервов зерновых в КНР, крупнейшему в стране производителю продуктов питания Cofco Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Реструктуризация, которая также предполагает передачу Cofco мощностей Sinograin по переработке и отжиму масличных культур, будет проведена в несколько этапов, отметили источники.

Передача активов Sinograin в пользу Cofco, как ожидается, позволит последней войти в число крупнейших международных сырьевых трейдеров, на долю которых приходится основная часть глобальных потоков сельхозпродукции.

Правительство Китая планирует завершить реструктуризацию продовольственных компаний до конца следующего года, отмечают источники. По их словам, детали плана реструктуризации могут измениться.

Cofco, основанная в 1949 году, отвечала за весь объем импорта сельхозпродукции в КНР до конца 80-х гг. Компания располагает крупнейшими в Азии мощностями для отжима масличных культур - 21,8 млн тонн, а также мощностями по переработке масличных культур объемом 6 млн тонн.

В 2014 году компания начала приобретать активы, стремясь войти в число крупнейших мировых торговых домов, и с этого времени потратила $4 млрд на эти цели.