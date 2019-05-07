Экономика

15:30 07.05.2019

Китай готовит реорганизацию продовольственных госкомпаний Sinograin и Cofco

1 мин читать
Китай готовит реорганизацию продовольственных госкомпаний Sinograin и Cofco

Китайские власти планируют реорганизацию крупных государственных продовольственных компаний, что, как ожидается, окажет влияние на глобальный сельскохозяйственный рынок.

Пекин намерен передать торговые активы Sinograin, отвечающей за формирование государственных резервов зерновых в КНР, крупнейшему в стране производителю продуктов питания Cofco Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Реструктуризация, которая также предполагает передачу Cofco мощностей Sinograin по переработке и отжиму масличных культур, будет проведена в несколько этапов, отметили источники.

Передача активов Sinograin в пользу Cofco, как ожидается, позволит последней войти в число крупнейших международных сырьевых трейдеров, на долю которых приходится основная часть глобальных потоков сельхозпродукции.

Правительство Китая планирует завершить реструктуризацию продовольственных компаний до конца следующего года, отмечают источники. По их словам, детали плана реструктуризации могут измениться.

Cofco, основанная в 1949 году, отвечала за весь объем импорта сельхозпродукции в КНР до конца 80-х гг. Компания располагает крупнейшими в Азии мощностями для отжима масличных культур - 21,8 млн тонн, а также мощностями по переработке масличных культур объемом 6 млн тонн.

В 2014 году компания начала приобретать активы, стремясь войти в число крупнейших мировых торговых домов, и с этого времени потратила $4 млрд на эти цели.

Теги: #продовольствие #торговля #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 07.05.2019
UTG и DC Evolution объединили свои офисы и переехали в БЦ Gulliver

UTG и DC Evolution объединили свои офисы и переехали в БЦ Gulliver

10:07 07.05.2019
Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

15:13 06.05.2019
Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

07:41 06.05.2019
Трамп пообещал увеличить в пятницу до 25% пошлины на ряд китайских товаров

Трамп пообещал увеличить в пятницу до 25% пошлины на ряд китайских товаров

15:05 03.05.2019
Доля российского экспорта в Украину в I кв.-2019 снизилась на 16% – НБУ

Доля российского экспорта в Украину в I кв.-2019 снизилась на 16% – НБУ

06:21 03.05.2019
Китай планирует создание зарубежных военных баз для защиты инвестиций в программу "Один пояс, один путь"

Китай планирует создание зарубежных военных баз для защиты инвестиций в программу "Один пояс, один путь"

10:01 26.04.2019
Кубив предложил Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС

Кубив предложил Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС

14:26 19.04.2019
Запрет РФ на ввоз из Украины картонно-бумажной продукции проблематичен только для экспортеров упаковочной тары

Запрет РФ на ввоз из Украины картонно-бумажной продукции проблематичен только для экспортеров упаковочной тары

11:53 19.04.2019
Обжалование в ВТО запрета РФ на экспорт товаров Украину не имеет перспектив - мнение

Обжалование в ВТО запрета РФ на экспорт товаров Украину не имеет перспектив - мнение

13:07 18.04.2019
Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,8%

Alstom увеличила прибыль в 2019 фингоду, повысила дивиденды

УкрСиббанк направит на выплату дивидендов 2,527 млрд грн за 2018г

НБУ 2-3 мая купил на межбанке $20 млн

Хмельницкая биотопливная электростанция опубликовала проект биостанции на соломе тепловой мощностью 130 МВт

Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

Глава Минэнерго Ирака заявил о потребности страны в иранском газе и электроэнергии

"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА