Экономика

20:18 25.04.2019

ФК "Горизонт" победила в аукционе ФГВФЛ по покупке прав по договору ипотеки киевского Royal Congress Hotel

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ФК "Горизонт" победила в аукционе ФГВФЛ по покупке прав по договору ипотеки киевского Royal Congress Hotel

ФК "Горизонт" (Киев), подконтрольная киевлянину Сергею Глушко, в четверг победила в аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц в "Прозорро. Продажи" по продаже активов Еврогазбанка, среди которых имущественные права по договору ипотеки гостинично-офисного и торгово-развлекательного комплекса в Киеве Royal Congress Hotel.

Согласно информации на сайте "Прозорро. Продажи", при стартовой цене в 184,68 млн грн ФК "Горизонт" предложила 38,78 млн грн, не дождавшись одного шага снижения цены до нижней границы в 36,94 млн грн.

Участником аукциона было также ООО АНСУ", однако оно не подало предложений.

Согласно материалам аукциона и информации в базе судебных решений, на продажу было выставлено право требования по кредитному договору, заключенному Еврогазбанком в ноябре 2013 году с ООО "Индексагрохолдинг". Обеспечением по нему помимо указанных выше прав по договору ипотеки выступают также имущественные права по договорам банковского вклада.

Договор ипотеки был заключен 30 декабря 2013 года между банком и ООО "Оптово-розничный рынок "Жуляны", ООО "Лангруп", ООО "Роял Хоспителети Груп" и ООО "Лакшми-8". Согласно ему в ипотеку банку передавалось нежилое здание гостинично-офисного и торгово-развлекательного комплекса общей площадью 18,667 тыс. кв. м по адресу ул. Молодогвардейская, 32. Здание имеет 7 этажей. Согласно сайту гостиницы, она предлагает гостям 205 номеров, 3 больших конференц-зала площадью от 274 кв. м до 450 кв. м и 4 комнаты для обучения от 72 кв. м до 90 м.

ФК "Горизонт" в 2018 году получила 41,07 млн грн выручки и 0,1 млн грн чистой прибыли.

Теги: #аукцион #фгвфл
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