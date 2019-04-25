Экономика

19:54 25.04.2019

Глобальное потепление усилило разрыв между бедными и богатыми странами

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Глобальное потепление усилило разрыв между бедными и богатыми странами

Глобальное потепление усугубляет неравенство в развитии между богатыми и бедными странами, считают ученые из Стэнфордского университета.

Постепенное повышение температур в течение последних 50 лет, по мнению исследователей, способствовало усилению диспропорций между бедными теплыми странами и более богатыми, климат в которых, как правило, холоднее. В отсутствие глобального потепления разрыв между странами с самым высоким и самым низким ВВП на душу населения был бы меньше на 25%, говорится в исследовании.

"Страны, где очень жарко, обычно демонстрируют более медленный экономический рост, в то время как в более холодных странах ВВП растет более активными темпами", - приводит MarketWatch слова одного из авторов исследования - Ноа Диффенбау.

"Исторические данные явно показывают, что в условиях не слишком высоких и не слишком низких температур наблюдается более активный рост урожая, а люди меньше болеют и продуктивнее работают", - сказал Маршалл Берк, еще один автор исследования.

В исследовании приводится список стран, на которых глобальное потепление негативно сказалось в наибольшей степени. На первой позиции находится Судан, где ВВП на душу населения, по мнению ученых, в период с 1961 по 2010 год мог бы стать на 36% больше, если бы не глобальное потепление.

Исследователи также перечисляют те страны, которые извлекли наибольшую выгоду из глобального потепления. На первом месте располагается Норвегия, где дополнительный рост ВВП на душу населения за счет климатических факторов в период с 1961 по 2010 год составил 34%.

Исследование не выявило "значительного влияния" смены температур на США, Китай и Японию, сказал Диффенбау. В этих странах влияние потепления на ВВП на душу населения составляет менее 1,5%.

"Климат в нескольких странах с крупнейшими экономиками практически идеален для роста ВВП", - добавил Берк. При этом он отметил, что более существенное потепление в будущем будет отдалять эти страны от оптимального температурного показателя.

Теги: #климат #страны #ввп #потепление
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