В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

Нефтяной экспорт Ирана не прекратится из-за американских санкций в отношении страны, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на министерство нефти Ирана.

"Иранский экспорт нефти не сократится до нуля ни при каких условиях, если только иранские власти сами не решат остановить его", - заявил неназванный высокопоставленный сотрудник иранского министерства нефти, беседуя с местными СМИ.

По словам чиновника, иранские власти предприняли необходимые меры, чтобы продолжить экспортировать нефть.

"Международному нефтяному рынку нужна иранская нефть, а у Ирана есть много способов продавать свою нефть", - отметили в министерстве нефти.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.