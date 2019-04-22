Экономика

15:50 22.04.2019

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

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Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

На рассмотрение Верховной Рады необходимо незамедлительно внести проект закона "О стратегических резервах нефти и нефтепродуктов", как этого требует Директива 2009/119/ЕС в Украине "Относительно создания минимальных резервов нефти и нефтепродуктов".

Об этом заявила народный депутат, зампредседателя комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

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При этом она напомнила, что указанная директива имплементируется Украиной с нарушением всех сроков.

По данным О.Бельковой, доля импортных автомобильных бензинов в структуре потребления в Украине в 2018 году составила 57%, дизтоплива – 89%, сжиженного газа – 76%.

"Во избежание удорожания нефтепродуктов из-за возможного сокращения поставок из РФ необходима реальная диверсификация поставок, наращивание импорта по европейскому направлению, стимулирование операторов к подписанию средне- и долгосрочных контрактов, в том числе путем привлечения кредитования на приемлемых условиях, формирования страхового запаса моторного топлива всех операторов рынка, создания и поддержания минимальных резервов нефти и нефтепродуктов", - подчеркнула народный депутат.

О.Белькова отметила, что законопроект имеет целью выполнение этих задач.

Теги: #запасы #рада #нефть #нефтепродукты
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