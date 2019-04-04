"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд в Польшу, планирует запустить в Литву

АО "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша).

Согласно сообщению на сайте "Укрзализныци", каждую субботу этот поезд будет собирать контейнеры со станций "Запорожье", "Мариуполь-Сортировочный" и "Никополь".

"Прямой контейнерный поезд, следующий со строгим соблюдением графика без маневровых операций на пути и с ускоренной технологией пересечения границы, - это круглогодичная всепогодная альтернатива автомобильным перевозкам", - прокомментировал запуск поезда глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

С запуском поезда "Нижнеднепровск-Узел – Славкув" скорость доставки контейнеров до границы Украины с Польшей значительно сократится - до 40 часов вместо нескольких суток. "Кроме того, благодаря увеличению скорости доставки стоимость перевозки контейнеров на фитинговых платформах собственности "Укрзализныци", которые находятся на балансе филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски", снижены на 20-25%", - отмечается в сообщении.

По данным государственного железнодорожного перевозчика, это уже 19-й контейнерный поезд, который будет курсировать на постоянной основе, из них восемь - транзитные.

"Сейчас рассматриваем возможность организации новых контейнерных поездов по маршруту Литва - Украина - Литва. Специалисты по логистике контейнерных перевозок уже договариваются о сотрудничестве с коллегами АО "Литовские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и ООО Containerships", - сообщил Е.Кравцов.