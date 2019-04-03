Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) дважды переносила принятие решения по итогам антидемпингового расследования относительно импортируемых в Украину шприцев, начатое в ноябре 2017 года, сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

Отечественные производители шприцев ПАО "Гемопласт" и ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" (ТМС), инициировавшие это расследование, мотивировали его ростом импорта из Индии, Турции и Китая относительно потребления на 13% и 120% соответственно.

"Импорт в Украину шприцев из Индии, Турции и Китая осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые могли привести к причинению вреда украинским производителям", – считают в компаниях.

В то же время, выводы компаний о вреде украинским производителям противоречат позиции третьего украинского производителя – ООО "Юрия-Фарм" (Черкассы). Эта компания дала понять, что для нее конкуренция с импортными аналогами не является критичной.

Текущий антидемпинговый процесс является третьим по счету торговым расследованием против импорта шприцев, инициированным "Гемопластом" и ТМС. При этом МКМТ дважды поддерживала украинских производителей и ограничивала импорт шприцев, однако, финансовое положение инициаторов расследования оставалось неудовлетворительным.

В настоящий момент расследование касается импорта шприцев объемом 2 и 5 мл происхождением из Китая и Турции, а также 2, 5 и 10 мл происхождением из Индии.

В то же время ряд наблюдателей отмечают, что в ожидании введения пошлин и стремясь минимизировать риски возможной их уплаты, некоторые импортеры уже начали поставки в Украину шприцев, которых антидемпинговое расследование не касается (объемом 2,5, 3, 5,5, 6, 7, 11 и 12 мл).

"Обоснованным является предположение, что возможные антидемпинговые пошлины отрицательно повлияют лишь на добросовестных импортеров. Остальные компании смогут завозить в Украину шприцы других объемов, на которые пошлины не будут распространяться. Таким образом, импортерам придется пройти дорогостоящую сертификацию "нестандартных" объемов шприцев, что в итоге ляжет на плечи потребителей. А для самих инициаторов расследования инициируемые пошлины, соответственно, не будут иметь никакого эффекта", – отмечают эксперты рынка.

Кроме того, по информации источника в Минэкономразвития, МКМТ не принимает решение по расследованию по ряду причин, в частности, из-за связи компаний "Гемопласт" и ТМС с фармацевтической группой Константина Жеваго и их монопольного положения на рынке производства шприцев, так как совокупно эти два предприятия занимают около 75% всего украинского рынка производства.

В то же время, по данным открытой отчетности "Гемопласт" и ТМС, финансовые показатели данных двух компаний систематически ухудшались в период с 2012 по 2017 годы. В частности, ПАО "Гемопласт" увеличивало убыток с незначительной прибыли 12 тыс. грн. в 2013 году до убытка в размере 260,4 млн. грн. в 2017-м. Убытки ПАО "Гемопласт" и ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" появились и увеличивались задолго до роста импорта шприцев в Украину (2015-2016 гг.).

Эксперты, комментируя ситуацию, называют сомнительным утверждение, что именно импорт шприцев оказал пагубное влияние на производство в Украине. В частности, отмечается, что связь между импортом и ухудшением показателей хозяйственной деятельности компаний, инициировавших расследование, прослеживается недостаточно отчетливо.