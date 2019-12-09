Минэкономики проведет спецрасследование в отношении импорта в Украину шприцев

Межведомственная комиссия по международной торговле поручила Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести специальное расследование в отношении импорта в Украину шприцев независимо от страны происхождения, сообщается на сайте издания "Урядовый курьер"

Соответствующее решение комиссия приняла по итогам рассмотрения заявления ПАО "Предприятие по производству медицинских изделий из полимерных материалов "Гемопласт".

"В заявлении есть достаточно обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что в течение второго квартала 2015 года - первого квартала 2019 года импорт в Украину шприцев независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в объемах и на условиях, могущих причинить значительный ущерб национальному товаропроизводителю",- говорится в сообщении.