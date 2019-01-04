События

13:16 04.01.2019

В Борисполе грабитель требовал у девушки пин-коды от ее банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией

1 мин читать
В Борисполе грабитель требовал у девушки пин-коды от ее банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией

В Борисполе грабитель требовал у девушки пин-коды от ее банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В г.Борисполь Киевской области мужчина в медицинской маске напал на 18-летнюю девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты и, угрожая шприцем, требовал пин-код от банковских карточек.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции в Киевской области, нападение произошло накануне около 19:00 на одной из улиц г.Борисполь.

После сообщения о нападении на розыск злоумышленника были ориентированы наряды полиции.

"Заявительница описала приметы нападавшего и указала направление, куда он скрылся. Правоохранители разыскивали крепкого мужчину в темном верхней одежде и с капюшоном на голове", - сказано в сообщении.

Оперативники Бориспольского отдела полиции задержали злоумышленника по "горячим следам". Им оказался 32-летний уроженец Полтавщины, временно проживающий в Киеве, который уже имел проблемы с законом.

"Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него вещественные доказательства: шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Теги: #борисполь #ограбление #инъекция #полиция #шприц
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харьковской области найден повешенным 10-летний мальчик

Начато служебное расследование в связи с информацией о причастности полицейских к избиению в Киеве авиаконструктора "Антонова"

На Киевщине пьяный мужчина со словами "Никто никуда не едет!" бросил муляж гранаты в мужа своей подруги

"Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г

ГБР и прокуратура Киева открыли дело о причастности полицейских к избиению авиаконструктора завода "Антонов"

В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

Полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к гибели ребенка в лифте в Сумах

Полицейские задержали трех чиновников на взятке в 285 000 гривен

Один человек погиб, двое госпитализированы из-за взрыва гранаты в квартире в Тернополе

Житель Донецкой области похитил из местной церкви "мощи Георгия Победоносца" – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

УПЦ (МП) построила на территории Киево-Печерского заповедника 16 корпусов, что дает право Украине расторгнуть аренду – экс-директор заповедника Кролевец

В Николаеве группа рецидивистов вымогала у граждан деньги, создавая искусственные конфликты – СБУ

Обучение обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Зайцевой в автошколе проходило с нарушениями, учреждение могут лишить госаккредитации

РФ намерена сфабриковать против Украины обвинения в подготовке терактов в ОРДЛО и Крыму – спикер Минобороны

Проверяющая святыни Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта молчит, поскольку установила факты подмены мощей, предполагает нардеп Игорь Луценко

"Укрзализныця" с 18 января назначила новый поезд Покровск - Харьков

В Украине ожидается снижение температуры, на западе, севере и востоке пройдет снег

Начальник матобеспечения запорожского ГП "МиГремонт" попался на взятке - военная прокуратура

Регистрация на пробное ВНО пройдет с 8 по 31 января, само пробное тестирование - 16 и 23 марта – УЦОКО

Ограничено движение фур и маршруток по некоторым дорогам Запорожской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА