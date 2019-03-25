Акционеры "Укрнафты" подали свои кандидатуры в набсовет

Акционеры ПАО "Укрнафта" подали свои кандидатуры на должности 11 членов наблюдательного совета компании.

Согласно сообщению на сайте "Укрнафты", НАК "Нафтогаз Украины" на запланированном на 28 марта 2019 года собрании акционеров предложит переизбрать членами набсовета Юрия Витренко (исполнительный директор НАК), Ярослава Теклюка (директор по юридическим вопросам НАК) и Полину Загнитко (директор департамента имущественных и корпоративных отношений НАК).

Вместо Андрея Коблева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева "Нафтогаз" предлагает ввести в состав НС Елену Макееву (экс-замминистра финансов), Андрея Бойцуна (член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине) и Олега Мозгового (экс-глава ГКЦБФР) в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры (группа "Приват") предложили переизбрать членом набсовета Уриэл Цви Лейбера и ввести в его состав Яну Мануилову. В качестве независимых членов миноритарии предлагают ввести в совет Николая Почапского (гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал"), Андрея Процика (ранее входил в состав НС "Запорожский завод ферросплавов") и Павла Загороднюка (экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины").

Как сообщалось, помимо смены набсовета, акционеры "Укрнафты" могут приостановить полномочия главы правления "Укрнафты" Марка Роллинса. В качестве кандидатуры и.о. главы правления рассматривается замглавы правления - вице-президент по вопросам сбыта "Укрнафты" Олег Гез.

Акционеры также рассмотрят вопрос заключения договоров с НАК "Нафтогаз Украины" по продаже более 4 млрд куб. м природного газа. Компания ждет от акционеров "добро" на заключение трех договоров купли-продажи с определением цены по формуле импортного паритета: 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из подземных хранилищ.

"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.