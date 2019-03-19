Экономика

16:16 19.03.2019

"Нафтогаз" начал расследование операции по продаже газа "ЭРУ Трейдинг"

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"Нафтогаз" начал расследование операции по продаже газа "ЭРУ Трейдинг"

НАК "Нафтогаз Украины" начала расследование операций по продаже в конце 2018 года газа для ООО "ЭРУ Трейдинг" и привлекла к изучению потенциального конфликта интересов Андрея Фаворова – экс-бенефициара трейдинговой компании и действующего главы газового дивизиона "Нафтогаза" – независимого аудитора, сообщила пресс-служба НАК.

"Сейчас эксперты анализируют возможное наличие конфликта интересов и дают оценку отдельным операциям, в отношении которых возникло подозрение в уклонении от стандартных рыночных практик", – отмечено в сообщении.

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"Наблюдательный совет учел мнение службы комплаенса, сделает окончательные выводы по результатам независимого аудиторского расследования", – цитирует пресс-служба НАК слова главы комитета набсовета по аудиту и рискам Бруно Лескуа.

Ранее СМИ обнародовали служебную записку исполнительного директора НАК Юрия Витренко к руководителю службы комплаенса, в которой он подверг сомнению выгодность для "Нафтогаза" ряда заключенных в конце 2018 года договоров с "ЭРУ Трейдинг", экс-бенефициаром которой был А.Фаворов.

Теги: #нафтогаз #газ #эру_трейдинг
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